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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фанаты «Байера» закидали футбольное поле теннисными мячами

05 Мая 2023 • 23:04 Комментировать
Байер Л
1:2
Кёльн
1 3.35 X 3.00 2 2.35
2-й тайм

Сегодня вечером болельщики леверкузенского «Байера» выразили протест необычным способом – они закидали футбольное поле теннисными мячами. Притом, их было настолько много, что матч против «Кёльна» прервался на минуту – стюардам понадобилось время, чтобы их убрать.

По непроверенной информации от СМИ, эта акция стала выражением недовольства временем проведения матча – вечер пятницы.

Напомним, игра проходит в рамках 31 тура чемпионата Германии. Пока на табло – 2:1, впереди «козлы», в разгаре вторая половина встречи. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.

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Кёльн Байер
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БАЙЕР Л КЁЛЬН
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