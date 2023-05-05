Фанаты «Байера» закидали футбольное поле теннисными мячами

Сегодня вечером болельщики леверкузенского «Байера» выразили протест необычным способом – они закидали футбольное поле теннисными мячами. Притом, их было настолько много, что матч против «Кёльна» прервался на минуту – стюардам понадобилось время, чтобы их убрать.

По непроверенной информации от СМИ, эта акция стала выражением недовольства временем проведения матча – вечер пятницы.

Напомним, игра проходит в рамках 31 тура чемпионата Германии. Пока на табло – 2:1, впереди «козлы», в разгаре вторая половина встречи. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.