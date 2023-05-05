Дортмундская «Боруссия» готова выложить «Вальядолиду» 20 млн евро за 18-летнего правого защитника Ивана Фреснеду. По информации Football Insider, «шмели» опередили в споре за молодого игрока английский «Ньюкасл» и уже инициируют с испанским клубом переговоры по игроку.

Фреснеда также фигурировал в СМИ как объект интереса со стороны других европейских топ-клубов – в их числе лондонский «Арсенал» и «Милан».

Напомним, что в текущем сезоне на счету 18-летнего игрока 21 матч в Кубке Испании и Ла Лиге. В них он не отмечался результативными действиями, портал Transfermarkt оценивает молодого игрока в 10 млн евро.