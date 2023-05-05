Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль, выступающий сейчас за мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах аренды, подписал полноценный контракт с немецким клубом. Об этом «Боруссия» сообщает на своём официальном сайте.

Соглашение 27-летнего немца с «Боруссией» рассчитано до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Вайгль провёл за команду из Мёнхенгладбаха 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Помимо «Боруссии» и «Бенфики», полузащитник также выступал за дортмундскую «Боруссию» и клуб «Мюнхен 1860».

После 30 туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.