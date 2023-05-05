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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вайгль перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на постоянной основе официально

05 Мая 2023 • 17:00 Комментировать
Боруссия М
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Через 22 ч. 11 мин.

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль, выступающий сейчас за мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах аренды, подписал полноценный контракт с немецким клубом. Об этом «Боруссия» сообщает на своём официальном сайте.

Соглашение 27-летнего немца с «Боруссией» рассчитано до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Вайгль провёл за команду из Мёнхенгладбаха 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Помимо «Боруссии» и «Бенфики», полузащитник также выступал за дортмундскую «Боруссию» и клуб «Мюнхен 1860».

После 30 туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Боруссия Мёнхенгладбах Юлиан Вайгль
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