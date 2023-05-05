Маттеус предложил форварда «Баварии»

Экс-защитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус дал совет руководству мюнхенского клуба в поиске нового нападающего.

Во время общения с журналистом Bild бывший футболист заявил, что хотел бы видеть в «Баварии» центрфорварда «Штуттгарта» Серу Гирасси. Французский нападающий забил восемь голов в 18 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Трансферная стоимость 27-летнего француза оценивается в десять миллионов евро.

После 30 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 62 балла и лидирует в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают идущую второй «Боруссию» на одно очко.