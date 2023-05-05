«Бавария» выбирает между двумя нападающими

Мюнхенская «Бавария» рассматривает двух нападающих после отказа от трансфера нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Согласно информации журналистов Bild, в поле зрения немецкого гранда находятся Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Расмус Хёйлунн («Аталанта»). Трансфер француза оценивается примерно в 100 миллионов евро, а датчанина – в 35 миллионов.

После 30 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 62 балла и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Томаса Тухеля опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко. В следующем матче мюнхенцы встретятся с бременским «Вердером».