Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» и «Реала»

04 Мая 2023 • 18:43 Комментировать
Байер Л
...
Кёльн
1 1.65 X 4.10 2 5.10
05.05 21:30

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о слухах относительно перехода в «Тоттенхэм» или мадридский «Реал».

«Я много лет в футболе. Слухи являются его нормальной частью, но нам ещё многое предстоит сделать здесь. Вот почему последние несколько месяцев мои мысли полностью сфокусированы на «Байере». И мои мысли также на полностью сфокусированы на работе в следующем сезоне», — заявил специалист, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Хаби Алонсо руководит «Байером» с 2022 года, находясь на шестом месте за четыре тура до конца сезона Бундеслиги. Различная информация связывает его будущее с мадридским«Реалом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Вест Хэм Хаби Алонсо Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
18:43 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» и «Реала»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, за которую «Айнтрахт» может отпустить Соу в «Вест Хэм» слухи
16:40 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Ольмо
12:45 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Коло-Муани сделал большой шаг вперёд в этом сезоне»
10:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжает верить в Альфонсо Дэвиса, несмотря на неубедительную форму игрока
10:43 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» уверено в том, что у Гравенберха есть будущее в клубе
10:05 · Англия. Премьер-лига
Забитцер назвал своего фаворита чемпионской гонки Бундеслиги
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» сразятся за португальского полузащитника
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» отказалась от Кейна - названа причина
09:29 · Германия. Бундеслига
Нойер рассказал о восстановлении после травмы
00:34 · Германия. Бундеслига
Джибриль Соу может перебраться в «Вест Хэм» слухи
00:01 · Англия. Премьер-лига
Тухель нашёл нового полузащитника для «Баварии»
03 Мая
23:54 · Англия. Премьер-лига
Забитцер сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Баварию»
23:49 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без приключений пробился в финал Кубка Германии
23:39 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» отреагировали на слухи о договорённости Беллингема с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем