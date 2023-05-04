Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» и «Реала»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о слухах относительно перехода в «Тоттенхэм» или мадридский «Реал».

«Я много лет в футболе. Слухи являются его нормальной частью, но нам ещё многое предстоит сделать здесь. Вот почему последние несколько месяцев мои мысли полностью сфокусированы на «Байере». И мои мысли также на полностью сфокусированы на работе в следующем сезоне», — заявил специалист, чьи слова приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Хаби Алонсо руководит «Байером» с 2022 года, находясь на шестом месте за четыре тура до конца сезона Бундеслиги. Различная информация связывает его будущее с мадридским«Реалом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».