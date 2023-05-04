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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» интересуется Ольмо

04 Мая 2023 • 16:40 Комментировать
Фрайбург
...
РБ Лейпциг
06.05 16:30

Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клуб после нынешнего сезона.

По информации издания FT, хавбек отклонил очередное предложение от руководства «быков». Интерес к персоне испанского игрока также проявляет дортмундская «Боруссия». Сообщается, что боссы «шмелей» хотят усилить свою креативную линию на футбольном поле. 

Ранеепоявилась информация о том, что «РБ Лейпциг» намерен продать Ольмо не менее чем за 30 миллионов евро после отказа Дани продлевать контракт. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2023
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