Дортмундская «Боруссия» интересуется Ольмо

Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может сменить клуб после нынешнего сезона.

По информации издания FT, хавбек отклонил очередное предложение от руководства «быков». Интерес к персоне испанского игрока также проявляет дортмундская «Боруссия». Сообщается, что боссы «шмелей» хотят усилить свою креативную линию на футбольном поле.

Ранеепоявилась информация о том, что «РБ Лейпциг» намерен продать Ольмо не менее чем за 30 миллионов евро после отказа Дани продлевать контракт. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.