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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер рассказал о восстановлении после травмы

04 Мая 2023 • 09:29 Комментировать

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поведал о восстановлении после травмы.

«У меня все отлично. Я рад, что каждый день могу посещать тренировочный центр и проводить там занятия. Восстановление проходит успешно. Последние тесты показали хороший результат. Приятно каждый день делать шаг вперед. У нас оптимистичный настрой», - передает слова голкипера пресс-служба мюнхенского гранда.

Мануэль выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, который получил во время отпуска после ЧМ-2022. В нынешнем сезоне вратарь сыграл 12 поединков, в которых пропустил 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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