Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу уже грядущим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма». Таким слухом делится Football Insider.

По информации источника, боссы «молотобойцев» настроены пригласить 26-летнего швейцарца из-за возможного ухода Деклана Райса в лондонский «Арсенал». В следующем году у Соу закончится его трудовое соглашение с франкфуртским клубом.

Джибриль Соу также является игроком сборной Швейцарии. Всего в текущем сезоне на его счету уже 42 матча за свой клуб, в них он отметился четырьмя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.