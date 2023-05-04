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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джибриль Соу может перебраться в «Вест Хэм» слухи

04 Мая 2023 • 00:34 Комментировать
Хоффенхайм
...
Айнтрахт Фр
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06.05 16:30

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу уже грядущим летом может стать игроком лондонского «Вест Хэма». Таким слухом делится Football Insider.

По информации источника, боссы «молотобойцев» настроены пригласить 26-летнего швейцарца из-за возможного ухода Деклана Райса в лондонский «Арсенал». В следующем году у Соу закончится его трудовое соглашение с франкфуртским клубом.

Джибриль Соу также является игроком сборной Швейцарии. Всего в текущем сезоне на его счету уже 42 матча за свой клуб, в них он отметился четырьмя забитыми голами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Джибриль Соу
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ХОФФЕНХАЙМ АЙНТРАХТ ФР
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