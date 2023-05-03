В «Боруссии» отреагировали на слухи о договорённости Беллингема с «Реалом»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель не стал подтверждать или опровергать последние новости о Джуде Беллингеме.

В среду различные ресурсы сообщили о почти неизбежном переходе англичанина в мадридский «Реал». По некоторым данным, трансфер уже одобрило и руководство «шмелей», что, впрочем, пока не нашло подтверждения.

Отвечая на вопрос о Беллингеме и «Реале», Кель решил свернуть в другую сторону: «Мы хотим стать чемпионами Германии, и сейчас это наш главный приоритет. Все наши мысли связаны только с концовкой сезона в Бундеслиге», – цитирует Sky Sport спортивного директора «Боруссии».