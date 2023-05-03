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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» отреагировали на слухи о договорённости Беллингема с «Реалом»

03 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
06.05 16:30

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель не стал подтверждать или опровергать последние новости о Джуде Беллингеме.

В среду различные ресурсы сообщили о почти неизбежном переходе англичанина в мадридский «Реал». По некоторым данным, трансфер уже одобрило и руководство «шмелей», что, впрочем, пока не нашло подтверждения.

Отвечая на вопрос о Беллингеме и «Реале», Кель решил свернуть в другую сторону: «Мы хотим стать чемпионами Германии, и сейчас это наш главный приоритет. Все наши мысли связаны только с концовкой сезона в Бундеслиге», – цитирует Sky Sport спортивного директора «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Себастьян Кель трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д ВОЛЬФСБУРГ
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