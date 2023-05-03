Мане стал изгоем в «Баварии» - с ним общается только один игрок

Нападающий Садио Мане стал изгоем в мюнхенской «Баварии» после драки с одноклубником Лероем Сане. Напомним, что после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сенегалец ударил немца по лицу.

После этого у Мане испортились отношения с командой. Связь с Садио поддерживает только соотечественник Буна Сарр.

Мюнхенский гранд планирует продать сенегальца грядущим летом. Игрок может вернуться в АПЛ, где ранее защищал цвета «Ливерпуля».

В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний африканец провел 22 поединка, записав на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и четыре результативные передачи.