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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла решение по будущему Мане

03 Мая 2023 • 07:52 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение по будущему сенегальского нападающего Садио Мане. Согласно сведениям 90min, немецкий гранд готов выслушать предложения по трансферу игрока грядущим летом.

Боссы клуба недовольны игрой Мане, а также возмущены его недавним конфликтом с одноклубником Лероем Сане. Новый главный тренер команды Томас Тухель также не видит причин удерживать африканца.

Ранее сообщалось, что у Садио есть варианты в АПЛ, где он ранее выступал за «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии сенегалец провел 22 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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