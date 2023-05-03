«Бавария» приняла решение по будущему Мане

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение по будущему сенегальского нападающего Садио Мане. Согласно сведениям 90min, немецкий гранд готов выслушать предложения по трансферу игрока грядущим летом.

Боссы клуба недовольны игрой Мане, а также возмущены его недавним конфликтом с одноклубником Лероем Сане. Новый главный тренер команды Томас Тухель также не видит причин удерживать африканца.

Ранее сообщалось, что у Садио есть варианты в АПЛ, где он ранее выступал за «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии сенегалец провел 22 поединка, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.