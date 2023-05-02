Тухель стянул шорты с Мане на тренировке «Баварии»

В социальных сетях появилось видео, снятое на тренировке «Баварии». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель решил подшутить над Садио Мане. Тухель подошёл к сенегальскому вингеру, частично стянул с него шорты и направился дальше. Мане спокойно отнёсся к такому действию тренера.

Напомним, что недавно Садио Мане оказался в центре скандала – после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» он ударил в раздевалке Лероя Сане. Мане был оштрафован и наказан пропуском одного матча чемпионата Германии. При этом ходят слухи, что летом «Бавария» может продать 31-летнего сенегальца.

«Бавария» готова продать Мане суперклубу АПЛ