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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда Нойер вернётся к тренировкам

02 Мая 2023 • 10:31 Комментировать

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, который восстанавливается после тяжелой травмы, планирует возобновить тренировки через несколько недель. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

По сведениям журналиста, Мануэль собирается начать с легких беговых занятий и специальных вратарских упражнений. Если все пройдет без проблем, то голкипер вернется к работе с командой в июле.

Напомним, что Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, который получил во время отдыха после чемпионата мира – 2022.

В этом сезоне Мануэль провел 12 матчей и пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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