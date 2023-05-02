Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус советует Мюллеру уйти из «Баварии»

02 Мая 2023 • 09:34 Комментировать (1)

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался касательно будущего в команде нападающего Томаса Мюллера, потерявшего место в стартовом составе.

«Сейчас непростое время для Мистера «Бавария». Никто из нынешнего состава не олицетворяет «Баварию» так, как Томас. Однако Тухель не видит для него места на поле. Буду удивлен, если Мюллер вернется в основу команды. Думаю, настало время, когда ему нужно изучить другие варианты продолжения карьеры», - передает слова эксперта Sky Sort Germany.

33-летний нападающий выступает за «Баварию» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Томас провел 23 матча, отметившись шестью голами и семью ассистами.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
02 Мая 2023 в 09:41
а Тухель вообще что-нибудь видит в Баварии???
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
10:31 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Нойер вернётся к тренировкам
10:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино нашёл новую звезду для «Челси»
09:34 · Германия. Бундеслига
Маттеус советует Мюллеру уйти из «Баварии» 1
09:23 · Англия. Премьер-лига
У Мане появился ещё один вариант в АПЛ
08:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с нападающим сборной Франции
01 Мая
23:38 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич отреагировал на критику в свой адрес
22:51 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Бавария» продаст Павара
22:05 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» рассказал о планах клуба на Павара
21:49 · Германия. Бундеслига
Киммих: «У «Баварии» отличный состав, сейчас не время думать о трансферах»
21:21 · Германия. Бундеслига
Горецка принёс извинения журналистам
21:02 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Бавария» хочет подписать звёздного нападающего»
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может вернуть Санчо, но выкупа не будет
20:54 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб – главный претендент на Коло-Муани
17:27 · Россия. Премьер-лига
Головин «Боруссии» понравился, Промес – нет: Агент вспомнил историю
13:48 · Россия. Премьер-лига
Фарке заинтересован в трансфере Сперцяна в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха
Все новости
Рекомендуем