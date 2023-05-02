Маттеус советует Мюллеру уйти из «Баварии»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался касательно будущего в команде нападающего Томаса Мюллера, потерявшего место в стартовом составе.

«Сейчас непростое время для Мистера «Бавария». Никто из нынешнего состава не олицетворяет «Баварию» так, как Томас. Однако Тухель не видит для него места на поле. Буду удивлен, если Мюллер вернется в основу команды. Думаю, настало время, когда ему нужно изучить другие варианты продолжения карьеры», - передает слова эксперта Sky Sort Germany.

33-летний нападающий выступает за «Баварию» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Томас провел 23 матча, отметившись шестью голами и семью ассистами.