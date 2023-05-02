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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» начала переговоры с нападающим сборной Франции

02 Мая 2023 • 08:20 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может стать игроком мюнхенской «Баварии», об этом рапортуют журналисты Sky Information.

Согласно сведениям источника, руководство немецкого гранда уже связалось с представителями 24-летнего футболиста. Главным конкурентом «Баварии» в споре за форварда считается «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коло-Муани в 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз принял участие в 40 поединках за «Айнтрахт», в которых отметился 20 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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