Кан: «Баварии» сейчас не до красивых побед»

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан пообщался с представителями СМИ после поединка против берлинской «Герты» (2:0) в 30-м туре немецкой Бундеслиги.

«Игроки команды понимают, что стоит на кону. Соперничество в Бундеслиге невероятно плотное. На этом этапе не до красивых побед, нам нужно просто побеждать и лидировать в турнирной таблице. Такова наша цель, и мы ее достигли», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.

После 30 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 62 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Томаса Тухеля опережают идущую второй «Боруссию» на одно очко.