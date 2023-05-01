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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Баварии» сейчас не до красивых побед»

01 Мая 2023 • 10:45 Комментировать

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан пообщался с представителями СМИ после поединка против берлинской «Герты» (2:0) в 30-м туре немецкой Бундеслиги.

«Игроки команды понимают, что стоит на кону. Соперничество в Бундеслиге невероятно плотное. На этом этапе не до красивых побед, нам нужно просто побеждать и лидировать в турнирной таблице. Такова наша цель, и мы ее достигли», - передает слова руководителя пресс-служба клуба.

После 30 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб набрал 62 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Томаса Тухеля опережают идущую второй «Боруссию» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
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