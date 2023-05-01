Горецка: «Вокруг «Баварии» много шума - команду уничтожают в СМИ»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка рассказал о давлении на футболистов команды со стороны прессы.

«Вокруг клуба слишком много шума. Футболистов команды полностью уничтожают в СМИ. Это нам точно никак не поможет. Как игроки, мы обязаны смириться со многим, что сейчас происходит. Верно это или нет, не имеет значения», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо.

По итогам 30 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 62 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Томаса Тухеля опережают идущую второй «Боруссию» на одно очко.