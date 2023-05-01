Тухель рассказал, в чём должна прибавить «Бавария»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка с берлинской «Гертой» в чемпионате Германии. Мюнхенский гранд отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Для нас было важно сохранять концентрацию. Важно было забить первыми. Потом был второй мяч и стало проще. Каждый член команды хочет добиться успеха. «Бавария» должна расти как команда, все это прекрасно понимают», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

По итогам 30 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 62 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Тухеля опережают идущую второй «Боруссию» на одно очко.