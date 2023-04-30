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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» быстро разгромил «Майнц»

30 Апреля 2023 • 20:27 Комментировать
Вольфсбург
3:0
Майнц
окончен

Середняки Бундеслиги, «Вольфсбург» и «Майнц», закрывали программу матчей 30-го тура чемпионата Германии. Борьбы сегодня не получилось, так как хозяева поля быстро открыли счет, а к 28-й минуте сделали его разгромным - 3:0. Йонас Винд оформил дубль, также забил Себастьян Борнаув.

«Волки» потеснили противника с седьмого места.

Протокол игры  
Вольфсбург3:0Майнц
(1:0) Винд Йонас5'  
(2:0) Борнаув Себастьян13'  
(3:0) Винд Йонас28'  
Кастельс КоэнБорнаув Себастьян  86'Гилавоги ЖошуаЛакруа Максанс 46' (Коцца Николя ( 46') Баку РидлеНмеча ФеликсАрнольд МаксимилианКаминьски Якуб 90' (Мармуш Омар ( 90') Сванберг Маттиас 83' (Герхардт Янник ( 83') Винд Йонас 83' (Вальдшмидт Лука ( 83') Виммер Патрик 90' (Фишер Килиан ( 90')
Запасные: Dzenan PejcinovicDavid OdoguАмброс ЛукасПерван Павао
Центнер РобинХанше-Ольсен АндреасБель Штефан  45'Фернандес Эдимилсон 46' (Аарон Мартин ( 46'  66') Видмер Сильван 65' (Да Коста Данни ( 65') Каси АнтониБаррейро Леандро 46' (Стах Антон ( 46') Кор Доминик  54'Онисиво КаримЧхэ-Сон Ли II 61' (Ингвартсен Маркус ( 61') Ажорк Людовик 61' (Баркок Аймен ( 61')
Запасные: Лайч МаксимВайпер НельсонХак АлександерДамен ФиннБюргзорг Делано
30 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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