«Вольфсбург» быстро разгромил «Майнц»

Середняки Бундеслиги, «Вольфсбург» и «Майнц», закрывали программу матчей 30-го тура чемпионата Германии. Борьбы сегодня не получилось, так как хозяева поля быстро открыли счет, а к 28-й минуте сделали его разгромным - 3:0. Йонас Винд оформил дубль, также забил Себастьян Борнаув.
«Волки» потеснили противника с седьмого места.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас5'
|(2:0) Борнаув Себастьян13'
|(3:0) Винд Йонас28'
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян• 86'Гилавоги Жошуа•Лакруа Максанс46' (Коцца Николя (46') •Баку Ридле•Нмеча Феликс•Арнольд Максимилиан•Каминьски Якуб90' (Мармуш Омар (90') •Сванберг Маттиас83' (Герхардт Янник (83') •Винд Йонас83' (Вальдшмидт Лука (83') •Виммер Патрик90' (Фишер Килиан (90')
Запасные: Dzenan Pejcinovic•David Odogu•Амброс Лукас•Перван Павао
Центнер Робин•Ханше-Ольсен Андреас•Бель Штефан• 45'Фернандес Эдимилсон46' (Аарон Мартин (46') • 66'Видмер Сильван65' (Да Коста Данни (65') •Каси Антони•Баррейро Леандро46' (Стах Антон (46') •Кор Доминик• 54'Онисиво Карим•Чхэ-Сон Ли II61' (Ингвартсен Маркус (61') •Ажорк Людовик61' (Баркок Аймен (61')
30 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
Бан пользователя