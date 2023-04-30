Агент Дзаньоло рассказал, что в услугах его клиента была заинтересована «Бавария»

Агент полузащитника турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло, Клаудио Вигорелли, рассказал, что в зимнее трансферное окно в услугах его клиента была заинтересована мюнхенская «Бавария».

«Они оценили его, но, к сожалению, по финансовым причинам это было невозможно. Ему нужно было сменить обстановку, он счастлив в «Галатасарае», - приводит слова агента Relevo.

23-летний атакующий футболист перешёл из «Ромы» в турецкий клуб минувшей зимой за 15 миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2027 года.

За семь проведенных игр он отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.