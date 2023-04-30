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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» установил свой рекорд по очкам за сезон

30 Апреля 2023 • 04:25 Комментировать
Кёльн
0:1
Фрайбург
окончен

В тридцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Фрайбург» одержал победу с минимальным счетом над «Кельном», забив во втором тайме матча. И, таким образом, после тридцати матчей «бразильцы из Брайсгау» набрали уже 56 очков, выбравшись на четвертое место в турнирной таблице.

Как выяснилось, это - лучший результат клуба за все время выступлений в высшем свете немецкого футбола. При этом впереди, напомним, еще четыре тура.

В следующем туре немецкого чемпионата «Фрайбург» сыграет с «РБ Лейпцигом», это случится шестого мая. До конца сезона команде предстоят игры также с «Унионом», «Вольфсбургом» и «Айнтрахтом». 

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Фрайбург
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