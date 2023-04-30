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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» одержал волевую победу в Бундеслиге впервые за почти десять лет

30 Апреля 2023 • 03:57 Комментировать
Шальке 04
2:1
Вердер
окончен

В матче тридцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги «Шальке» сумел обыграть бременский «Вердер», хотя после первого тайма команда из Гельзеркирхена проигрывала сопернику. Два гола во второй половине игры обеспечили «Шальке» победу.

Как оказалось, «Шальке» смог одержать волевую победу в матче немецкого чемпионата впервые за почти десять лет, тогда, в ноябре 2013 года, команда проигрывала после первого тайма 0:1, но в итоге выиграла 3:1 - а соперником и в тот раз также был «Вердер»!

В следующем туре Бундеслиги «Шальке» сыграет в гостях с «Майнцем», это случится пятого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Шальке 04
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