«Шальке» в концовке перевернул игру с «Вердером» и почти ушёл из зоны вылета

В 30-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Вердер». «Кобальтовые» пропустили с единственного удара в створ у соперника, на 18-й минуте забил Марвин Дукш. Бременцы отбивались вплоть до последней 10-минутки, когда только вышедший на замену Сепп ван дер Берг сравнял счет, а Доминик Дрекслер на 90-й - вовсе вырвал победу для хозяев.
«Шальке» всего в одном очке от того, чтобы покинуть зону вылета, противник - 12-й.
Протокол игры
|18'Дукш Марвин (0:1)
|(1:1) Ван дер Берг Сепп81'
|(2:1) Дрекслер Доминик90'
Шволов Александер•Матричани Хеннинг77' (Ван дер Берг Сепп (77') • 85'Ёсида Мая• 75'Каминьски Марцин•Уронен Йере75' (Дрекслер Доминик (75') •Крал Алекс•Краусс Том• 66'Караман Кенан74' (Полтер Себастьян (74') •Саласар Родриго•Бюльтер Мариус87' (Оуведжан Томас (87') •Теродде Симон74' (Фрай Микаэль (74')
Запасные: Латца Данни•Мор Тобиас•Лангер Михаэль•Граймль Лео
Павленка Иржи•Велькович Милош• 57'Штарк Никлас67' (Пипер Амос (67') •Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо76' (Груев Илия (76') •Гросс Кристиан90' (Мбом Жан-Мануэль (90') •Стаге Йенс• 28'Юнг Антони•Филипп Максимилиан77' (Шмидт Никлас (77') •Дукш Марвин 68'
29 апреля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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