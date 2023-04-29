«Шальке» в концовке перевернул игру с «Вердером» и почти ушёл из зоны вылета

В 30-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Вердер». «Кобальтовые» пропустили с единственного удара в створ у соперника, на 18-й минуте забил Марвин Дукш. Бременцы отбивались вплоть до последней 10-минутки, когда только вышедший на замену Сепп ван дер Берг сравнял счет, а Доминик Дрекслер на 90-й - вовсе вырвал победу для хозяев.

«Шальке» всего в одном очке от того, чтобы покинуть зону вылета, противник - 12-й.