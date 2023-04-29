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«Шальке» в концовке перевернул игру с «Вердером» и почти ушёл из зоны вылета

29 Апреля 2023 • 21:35 Комментировать
Шальке 04
2:1
Вердер
окончен

В 30-м туре Бундеслиги «Шальке» принимал «Вердер». «Кобальтовые» пропустили с единственного удара в створ у соперника, на 18-й минуте забил Марвин Дукш. Бременцы отбивались вплоть до последней 10-минутки, когда только вышедший на замену Сепп ван дер Берг сравнял счет, а Доминик Дрекслер на 90-й - вовсе вырвал победу для хозяев.

«Шальке» всего в одном очке от того, чтобы покинуть зону вылета, противник - 12-й.

Протокол игры  
Шальке 042:1Вердер
  18'Дукш Марвин (0:1)
(1:1) Ван дер Берг Сепп81'  
(2:1) Дрекслер Доминик90'  
Шволов АлександерМатричани Хеннинг 77' (Ван дер Берг Сепп ( 77'  85') Ёсида Мая  75'Каминьски МарцинУронен Йере 75' (Дрекслер Доминик ( 75') Крал АлексКраусс Том  66'Караман Кенан 74' (Полтер Себастьян ( 74') Саласар РодригоБюльтер Мариус 87' (Оуведжан Томас ( 87') Теродде Симон 74' (Фрай Микаэль ( 74')
Запасные: Латца ДанниМор ТобиасЛангер МихаэльГраймль Лео
Павленка ИржиВелькович Милош  57'Штарк Никлас 67' (Пипер Амос ( 67') Фридль МаркоВайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 76' (Груев Илия ( 76') Гросс Кристиан 90' (Мбом Жан-Мануэль ( 90') Стаге Йенс  28'Юнг АнтониФилипп Максимилиан 77' (Шмидт Никлас ( 77') Дукш Марвин  68'
Запасные: Fabio ChiarodiaСалифу ДикениЦеттерер МихаэльБьюкенен ЛиШмид Романо
29 апреля. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).

 

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Вердер Шальке 04
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