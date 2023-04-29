«Штутгарт» ушёл из опасной зоны, дожав гладбахскую «Боруссию»

Ведущий борьбу за выживание «Штутгарт» играл против гладбахской «Боруссии» в матче 30-го тура Бундеслиги. Команды сделали ставку на надежную игру в обороне, но всё же нулей удалось избежать. Серу Гирасси на 22-й минуте забил очень красивый гол пяткой, и швабы повели. На 78-й минуте Юлиан Вайгль отыграл перевес противника ударом с 11-метровой отметки. Ответ был аналогичным, Танги Кулибали вернул перевес «Штутгарта» - 2:1.

Швабы теснят «Бохум» в стыки, а «Боруссия» - 10-я.