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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» ушёл из опасной зоны, дожав гладбахскую «Боруссию»

29 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Штутгарт
2:1
Боруссия М
окончен

Ведущий борьбу за выживание «Штутгарт» играл против гладбахской «Боруссии» в матче 30-го тура Бундеслиги. Команды сделали ставку на надежную игру в обороне, но всё же нулей удалось избежать. Серу Гирасси на 22-й минуте забил очень красивый гол пяткой, и швабы повели. На 78-й минуте Юлиан Вайгль отыграл перевес противника ударом с 11-метровой отметки. Ответ был аналогичным, Танги Кулибали вернул перевес «Штутгарта» - 2:1.

Швабы теснят «Бохум» в стыки, а «Боруссия» - 10-я.

Протокол игры  
Штутгарт2:1Боруссия М
(1:0) Гирасси Серу22'  
  78'Вайгль Юлиан (1:1)
(2:1) Кулибали Танги83'  
Бредлов ФабианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарЗагаду Дан-Аксель  77'Вагноман ЖошаСоса БорнаКаразор Атакан  85'Эндо ВатаруМвумпа Силас 73' (Фюрих Крис ( 73') Мийо Энцо 73' (Кулибали Танги ( 73') Гирасси Серу 56' (Томаш Тьягу ( 56')
Запасные: Мюллер ФлорианНартей НиколасШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианХарагути ГенкиПереа Хуан
Омлин ЙонасЛайнер Штефан  61' 87' (Херрманн Патрик ( 87') Итакура Ко  82'Эльведи НикоНец Лука 85' (Фридрих Марвин ( 85') Вайгль Юлиан  45'Нойхаус Флориан 87' (Телалович Семир ( 87') Хофманн ЙонасШтиндль ЛарсПлеа Алассан 85' (Вольф Ханнес ( 85') Нгуму Натан
Запасные: Ольшовски ЯнСкалли ДжозефФрауло ОскарКрамер КристофЯнчке Тони
29 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Штутгарт
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