«Штутгарт» ушёл из опасной зоны, дожав гладбахскую «Боруссию»

Ведущий борьбу за выживание «Штутгарт» играл против гладбахской «Боруссии» в матче 30-го тура Бундеслиги. Команды сделали ставку на надежную игру в обороне, но всё же нулей удалось избежать. Серу Гирасси на 22-й минуте забил очень красивый гол пяткой, и швабы повели. На 78-й минуте Юлиан Вайгль отыграл перевес противника ударом с 11-метровой отметки. Ответ был аналогичным, Танги Кулибали вернул перевес «Штутгарта» - 2:1.
Швабы теснят «Бохум» в стыки, а «Боруссия» - 10-я.
Протокол игры
|(1:0) Гирасси Серу22'
|78'Вайгль Юлиан (1:1)
|(2:1) Кулибали Танги83'
Бредлов Фабиан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель• 77'Вагноман Жоша•Соса Борна•Каразор Атакан• 85'Эндо Ватару•Мвумпа Силас73' (Фюрих Крис (73') •Мийо Энцо73' (Кулибали Танги (73') •Гирасси Серу56' (Томаш Тьягу (56')
Омлин Йонас•Лайнер Штефан 61'87' (Херрманн Патрик (87') •Итакура Ко• 82'Эльведи Нико•Нец Лука85' (Фридрих Марвин (85') •Вайгль Юлиан• 45'Нойхаус Флориан87' (Телалович Семир (87') •Хофманн Йонас•Штиндль Ларс•Плеа Алассан85' (Вольф Ханнес (85') •Нгуму Натан
29 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).
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