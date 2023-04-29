«Фрайбург» одержал важную победу в матче против «Кёльна»

В 30-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» гостил у «Кёльна» в попытке удержать место в зоне Лиги чемпионов. Игра получилась достаточно открытой с обилием ударом. Рицу Доан на 54-й минуте открыл счет.
В итоге «Фрайбург» настиг «Унион» на третьем месте, «козлы» - 11-е.
Протокол игры
|54'Доан Рицу (0:1)
Швебе Марвин•Шмиц Бенно64' (Тиггес Штеффен (64') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Схири Эльес•Мартель Эрик 24'82' (Лимниос Димитрис (82') •Любичич Деян57' (Тилманн Ян (57') •Кайнц Флориан•Майна Линтон82' (Гусенбашич Денис (82') •Зельке Дейви64' (Шиндлер Кингсли (64')
Запасные: Килиан Лука•Хорн Тимо•Олесен Матиас•Педерсен Кристиан
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас• 61'Доан Рицу71' (Сильдиллия Килианн (71') •Грифо Винченцо71' (Шаллаи Роланд (71') •Грегорич Михаэль78' (Кайтель Янник (78') •Хёлер Лукас
29 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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