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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» одержал важную победу в матче против «Кёльна»

29 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать
Кёльн
0:1
Фрайбург
окончен

В 30-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» гостил у «Кёльна» в попытке удержать место в зоне Лиги чемпионов. Игра получилась достаточно открытой с обилием ударом. Рицу Доан на 54-й минуте открыл счет.

В итоге «Фрайбург» настиг «Унион» на третьем месте, «козлы» - 11-е.

Протокол игры  
Кёльн0:1Фрайбург
  54'Доан Рицу (0:1)
Швебе МарвинШмиц Бенно 64' (Тиггес Штеффен ( 64') Хюберс ТимоШабо ЮлианХектор ЙонасСхири ЭльесМартель Эрик  24' 82' (Лимниос Димитрис ( 82') Любичич Деян 57' (Тилманн Ян ( 57') Кайнц ФлорианМайна Линтон 82' (Гусенбашич Денис ( 82') Зельке Дейви 64' (Шиндлер Кингсли ( 64')
Запасные: Килиан ЛукаХорн ТимоОлесен МатиасПедерсен Кристиан
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианЭггештайн МаксимилианХёфлер Николас  61'Доан Рицу 71' (Сильдиллия Килианн ( 71') Грифо Винченцо 71' (Шаллаи Роланд ( 71') Грегорич Михаэль 78' (Кайтель Янник ( 78') Хёлер Лукас
Запасные: Чон У-Ён IIЭзеквем КимберлиПетерсен НильсВайсхаупт НоаУфофф БенджаминВагнер Роберт
29 апреля. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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Фрайбург Кёльн
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