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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» и «Аугсбург» обменялись голами

29 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Аугсбург
окончен

Середняки Бундеслиги «Айнтрахт» и «Аугсбург» провели более-менее равный матч в рамках 30-го тура. Первый тайм остался за хозяевами благодаря автоголу, а соперник отыгрался на 58-й минуте, когда Эрмедин Демирович шикарно пробил с лета - 1:1.

«Айнтрахт» - девятый, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Аугсбург
(1:0) Реджбекай Элвис25'  
  58'Демирович Эрмедин (1:1)
Трапп КевинТута  80'Хасебе МакотоЛенц КристоферБутаКнауфф Ансгар 67' (Ааронсон Пакстен ( 67') Роде СебастьянЭбимбе Эрик  61' 82' (Линдстрём Йеспер ( 82') Камада ДаитиГётце МариоБорре Рафаэль 82' (Алиду Фариде ( 82')
Запасные: Рамай ДиантАларио ЛукасЧендлер ТимотиГебур ДариоТуре АльмамиСоу Джибрил
Коубек ТомашПедерсен МадсГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсВейга Ренату  20' 46' (Гумни Роберт ( 46') Майер АрнеЭнгельс Арне 46' (Баумгартлингер Юлиан ( 46'Дорш Никлас 71') Реджбекай ЭлвисВаргас Рубен 62' (Кардона Ирвин ( 62') Бельо Дион ДренеДемирович Эрмедин  61'
Запасные: Чолина ДавидКляйн ДаниэльМбуку НатанаэльЙебоа КелвинБауэр Максимилиан
29 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Айнтрахт Франкфурт
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