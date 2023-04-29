«Айнтрахт» и «Аугсбург» обменялись голами

Середняки Бундеслиги «Айнтрахт» и «Аугсбург» провели более-менее равный матч в рамках 30-го тура. Первый тайм остался за хозяевами благодаря автоголу, а соперник отыгрался на 58-й минуте, когда Эрмедин Демирович шикарно пробил с лета - 1:1.
«Айнтрахт» - девятый, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Реджбекай Элвис25'
|58'Демирович Эрмедин (1:1)
Трапп Кевин•Тута• 80'Хасебе Макото•Ленц Кристофер•Бута•Кнауфф Ансгар67' (Ааронсон Пакстен (67') •Роде Себастьян•Эбимбе Эрик 61'82' (Линдстрём Йеспер (82') •Камада Даити•Гётце Марио•Борре Рафаэль82' (Алиду Фариде (82')
Коубек Томаш•Педерсен Мадс•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Вейга Ренату 20'46' (Гумни Роберт (46') •Майер Арне•Энгельс Арне46' (Баумгартлингер Юлиан (46'•Дорш Никлас71') •Реджбекай Элвис•Варгас Рубен62' (Кардона Ирвин (62') •Бельо Дион Дрене•Демирович Эрмедин 61'
29 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".
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