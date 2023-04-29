«Унион» с «Байером» выдали унылые нули

В 30-м туре чемпионата Германии встретились претенденты на высокие места, «Унион» и «Байер». Команды хорошо себя проявляли в прошлых турах, но сегодня удивили миниальным количеством точных ударов, и нули на табло не должны кого-то удивлять.

Берлинцы остаются на третьем месте, «Байер» - шестой.