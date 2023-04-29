«Унион» с «Байером» выдали унылые нули

В 30-м туре чемпионата Германии встретились претенденты на высокие места, «Унион» и «Байер». Команды хорошо себя проявляли в прошлых турах, но сегодня удивили миниальным количеством точных ударов, и нули на табло не должны кого-то удивлять.
Берлинцы остаются на третьем месте, «Байер» - шестой.
Протокол игры
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу• 64'Юранович Йосип•Лайдуни Аисса69' (Шефер Андраш (69') •Хедира Рани•Хаберер Яник78' (Торсби Мортен (78') •Руссийон Жером90' (Гисельман Нико (90') •Сибачо Жордан78' (Михель Свен (78') •Бекер Шеральдо
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон• 74'Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми•Баккер Митчел•Андрих Роберт•Тапсоба Эдмон•Диаби Мусса62' (Азмун Сердар (62') •Вирц Флориан•Гложек Адам62' (Адли Амин (62')
29 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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