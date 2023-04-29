Тренер «Боруссии»: «Судья не поставил два пенальти»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался насчет исхода вчерашнего поединка против «Бохума» в чемпионате Германии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1

«Было два пенальти, я сказал об этом судьям. Извиняюсь за проявленные эмоции, но такой шанс выпадает не так часто. Возможно, у меня больше не будет возможности побороться за чемпионский титул. А судья принимает такие решения. Я просил его посмотреть эпизод, но он не захотел», - передает слова специалиста Bild.

После 30 туров немецкой Бундеслиги «Боруссия» набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Шмели» опережают идущую второй «Баварию» на два пункта.