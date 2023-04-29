В «Боруссии» недовольны судейством

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель раскритиковал работу судей поединка против «Бохума». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Исход встречи решил рефери. Почему он не замечал нарушения? В этом матче многое стояло на кону. После поединка у нас состоялся разговор. Ему пришлось многое выслушать», - передает слова функционера Sport1.de.

После этого матча «Боруссия» набрала 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дортмундский коллектив опережает идущую второй «Баварию» на два балла. При этом у мюнхенского гранда есть одна игра в запасе.