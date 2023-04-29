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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Бавария» выиграет чемпионский титул»

29 Апреля 2023 • 07:12 Комментировать

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался насчет борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

«Конечно, мы хотим стать чемпионами Германии в нынешнем сезоне. И команда добьется этого. В прошлом уже были подобные ситуации, с которым мы успешно справлялись. Главное, сохранять спокойствие. Так будет и в этот раз», - передает слова гендректора клуба Bayern & Germany.

В последнем матче чемпионата Германии «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» со счетом 1:3. После 30 туров подопечные Томаса Тухеля с 59 баллами занимают второе место, отставая от идущей первой «Боруссии» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
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