Кан: «Бавария» выиграет чемпионский титул»

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался насчет борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

«Конечно, мы хотим стать чемпионами Германии в нынешнем сезоне. И команда добьется этого. В прошлом уже были подобные ситуации, с которым мы успешно справлялись. Главное, сохранять спокойствие. Так будет и в этот раз», - передает слова гендректора клуба Bayern & Germany.

В последнем матче чемпионата Германии «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» со счетом 1:3. После 30 туров подопечные Томаса Тухеля с 59 баллами занимают второе место, отставая от идущей первой «Боруссии» на два очка.