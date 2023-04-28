Хаби Алонсо: «Байер» не должен забывать про Бундеслигу, несмотря на успехи в Лиге Европы»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, чего ждёт от оставшейся части сезона.

Леверкузенский коллектив добрался до полуфинала Лиги Европы, где сыграет против «Ромы». В Бундеслиге «фармацевты» занимают шестую строчку, на четыре балла отставая от идущего пятым «РБ Лейпцига».

«Наступает ключевой отрезок сезона, и предстоящие пять матчей в Бундеслиге будут крайне важными. Впереди сложнейшая игра против «Униона», которой заслуженно занимает третье место. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате, не отвлекаясь на Лигу Европы. Нам нужно успешно финишировать в Бундеслиге», – цитирует журналист Альфредо Педулла испанского наставника.