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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо: «Байер» не должен забывать про Бундеслигу, несмотря на успехи в Лиге Европы»

28 Апреля 2023 • 22:36 Комментировать
Унион Берлин
...
Байер Л
Через 17 ч. 39 мин.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, чего ждёт от оставшейся части сезона.

Леверкузенский коллектив добрался до полуфинала Лиги Европы, где сыграет против «Ромы». В Бундеслиге «фармацевты» занимают шестую строчку, на четыре балла отставая от идущего пятым «РБ Лейпцига».

«Наступает ключевой отрезок сезона, и предстоящие пять матчей в Бундеслиге будут крайне важными. Впереди сложнейшая игра против «Униона», которой заслуженно занимает третье место. Сейчас мы должны сосредоточиться на чемпионате, не отвлекаясь на Лигу Европы. Нам нужно успешно финишировать в Бундеслиге», – цитирует журналист Альфредо Педулла испанского наставника.

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Хаби Алонсо Байер
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УНИОН БЕРЛИН БАЙЕР Л
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