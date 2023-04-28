Патрик Шик может больше не сыграть в этом сезоне

Чешский нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик, вероятно, будет вынужден досрочно завершить нынешний сезон.

«Мы решили, что он пойдёт другим путем», - приводит слова главного тренера немецкой команды Хаби Алонсо издание Kicker, которое добавляет, что испанский специалист оставил без ответа вопрос о том, потребуется ли Шику операция, что почти наверняка означало бы, что нападающий пропустит остаток сезона.

«Улучшение не наступили так быстро, как хотелось бы. Нам нелегко, и ему нелегко. Мы должны продолжать ждать», - добавил тренер.

27 декабря прошлого года сообщалось, что Патрик Шик должен был вернуться в расположение команды в январе нынешнего года.