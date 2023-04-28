«Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» интересуются полузащитником сборной Ганы Ашимеру

Как сообщает Voetbalkrant, франкфуртский «Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» проявляют интерес к полузащитнику сборной Ганы и бельгийского «Андерлехта» Маджиду Ашимеру.

По информации источника, ближайшим летом «Андерлехт» собирается обновлять состав, и, вероятно, Ашимеру - один из тех игроков, которых руководство и тренерский штаб клуба готовы отпустить.

Спортсмен защищает цвета бельгийского коллектива с 2021 года. Игрок также известен по выступлениям за австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Вольфсберг», а также швейцарский «Санкт-Галлен». За национальную сборную выступает с 2017 года.