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«Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» интересуются полузащитником сборной Ганы Ашимеру

28 Апреля 2023 • 19:23 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Аугсбург
1 1.55 X 4.50 2 5.60
Через 20 ч. 48 мин.

Как сообщает Voetbalkrant, франкфуртский «Айнтрахт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» проявляют интерес к полузащитнику сборной Ганы и бельгийского «Андерлехта» Маджиду Ашимеру.

По информации источника, ближайшим летом «Андерлехт» собирается обновлять состав, и, вероятно, Ашимеру - один из тех игроков, которых руководство и тренерский штаб клуба готовы отпустить.

Спортсмен защищает цвета бельгийского коллектива с 2021 года. Игрок также известен по выступлениям за австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Вольфсберг», а также швейцарский «Санкт-Галлен». За национальную сборную выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Маджид Ашимеру
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АЙНТРАХТ ФР АУГСБУРГ
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