Арбитр Брых назвал ситуацию, когда ВАР может мешать

Известный немецкий арбитр Феликс Брых поделился своими наблюдениями о помощи ВАР в ситуациях, когда момент проверяется на игру рукой.

«ВАР не всегда облегчает задачу в ситуациях с игрой рукой. Потому что в таких моментах может складываться разное впечатление в зависимости от ракурса камеры. Поэтому очень важно видеть момент вживую. Иногда вживую лучше оцениваешь ситуацию, чем при замедленной съёмке», - слова Брыха приводит немецкий Watson.

Добавим, что лидером чемпионата Германии на текущий момент является дортмундская «Боруссия». «Бавария» идёт второй, отставая на один зачётный балл.