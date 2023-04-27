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Нюбель не хочет оставаться в «Баварии» летом - известна причина

27 Апреля 2023 • 19:46 Комментировать

По завершению сезона вратарь Александр Нюбель должен вернуться в «Баварию» после двух лет выступлений за «Монако» на правах аренды. Впрочем, оставаться в мюнхенском клубе Нюбель не хочет. Об этом рассказывает Bayern & Germany, ссылаясь на журналиста Максимилиана Коха.

Отмечается, что Нобель не видит для себя перспектив в «Баварии» из-за наличия в составе команды Мануэля Нойера. Скорее всего, мюнхенцы продадут Нюбеля, хотя они хотят выручить за него определённую сумму, прописанную в контракте.

26-летний Александр Нюбель оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 10 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель трансферы футбола - лето 2023
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