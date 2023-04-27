Из «Кёльна» уходит рекордсмен – он провёл в клубе 21 год

«Кёльн» объявил о том, что по завершению сезона клуб покинет голкипер Тимо Хорн. Он является рекордсменом «козлов» - ранее никто не проводил в этом клубе 21 год.

Хорн оказался в «Кёльне» летом 2002 года. Поначалу он выступал за молодёжные команды различных возрастных категорий. Если говорить о профессиональном уровне, то Хорн проводит в составе «козлов» 11-й сезон.

Всего за первую команду «Кёльна» Тимо Хорн провёл 329 матчей, в которых пропустил 449 голов. В мае футболист отпразднует свой 30-й день рождения.

Добавим, что «Кёльн» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.