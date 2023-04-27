Появились новости о состоянии Люка Эрнандеса

Защитник Люка Эрнандес получил серьёзную травму колена в первом матче сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. С тех пор футболист восстанавливается.

Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях поделился некоторыми новостями об Эрнандесе. Отмечается, что индивидуальные тренировки 27-летнего француза проходят очень хорошо. При этом Люка не вернётся на футбольное поле до начала следующего сезона.

В ближайшие дни Люка Эрнандес должен подписать с «Баварией» новый контракт, который будет рассчитан до средины 2027 года.

Добавим, что «Бавария» сейчас занимает второе место в таблице Бундеслиги.