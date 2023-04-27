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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зоммер может покинуть «Баварию»

27 Апреля 2023 • 08:46 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» может расстаться с голкипером Янном Зоммером по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно данным журналиста, наставник команды Томас Тухель хочет вернуть в стартовый состав Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона из-за травмы руки. В связи с этим Зоммер может покинуть клуб, поскольку не захочет быть вторым номером.

Швейцарский вратарь перешел в «Баварию» в зимнее трансферное окно из менхенгладбахской «Боруссии». В составе мюнхенской команды Янн провел 20 поединков, в которых пропустил 26 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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