Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Зазноба» - выяснилось, для чего Люка Эрнандес отправился в Милан

26 Апреля 2023 • 21:02 Комментировать

Люка Эрнандес из «Баварии» был замечен на матче «Милана», что сразу же породило соответствующие подозрения, что игрок «пронюхивает» себе новое рабочее место - возможно, поближе к своему брату.

Но оказалось, что Люка Эрнандес, если и вынюхивал в Милане какие-то запахи, то это - запахи своей новой пассии. Дело в том, что в его семье дело пахнет настоящей драмой - супруга Эрнандеса, Амелия, поделилась публикацией, в которой прямо обвиняет своего супруга в том, что он изменяет ей с итальянской моделью Кристиной Буччино. И в Милане Люка был именно по этому вопросу.

И, хотя в былые времена сор из семьи выносить в таких случаях принято не было, социальные сети меняют людей и меняют их отношение к сору. И к ссорам также. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Бавария Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не будет препятствовать переговорам Ковачича и «Баварии» слухи
21:02 · Германия. Бундеслига
«Зазноба» - выяснилось, для чего Люка Эрнандес отправился в Милан
20:33 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Отавио отказался ехать в Россию»
20:00 · Германия. Бундеслига
Назван неожиданный кандидат на подписание Камады слухи
18:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет подписать форварда сборной Франции 1
18:32 · Германия. Бундеслига
Кан может покинуть «Баварию»
15:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет обменяться звёздными футболистами с «Наполи» 1 слухи
15:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Бейл может перейти в клуб из Бундеслиги
13:35 · Германия. Бундеслига
Почётный президент «Баварии» провёл долгую беседу с Тухелем
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в гонке за Осимхеном
10:58 · Англия. Премьер-лига
УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе 2
10:30 · Англия. Премьер-лига
Мане может перейти в топ-клуб АПЛ, речь не о «Ливерпуле»
09:12 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет уйти из «Манчестер Сити» в испанский суперклуб
09:05 · Германия. Бундеслига
Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в Германии
02:19 · Германия. Бундеслига
«Бавария» работает над продлением контрактов трёх игроков
Все новости
Рекомендуем