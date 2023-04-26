«Зазноба» - выяснилось, для чего Люка Эрнандес отправился в Милан

Люка Эрнандес из «Баварии» был замечен на матче «Милана», что сразу же породило соответствующие подозрения, что игрок «пронюхивает» себе новое рабочее место - возможно, поближе к своему брату.

Но оказалось, что Люка Эрнандес, если и вынюхивал в Милане какие-то запахи, то это - запахи своей новой пассии. Дело в том, что в его семье дело пахнет настоящей драмой - супруга Эрнандеса, Амелия, поделилась публикацией, в которой прямо обвиняет своего супруга в том, что он изменяет ей с итальянской моделью Кристиной Буччино. И в Милане Люка был именно по этому вопросу.

И, хотя в былые времена сор из семьи выносить в таких случаях принято не было, социальные сети меняют людей и меняют их отношение к сору. И к ссорам также.