Японский полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада может продолжить свою карьеру в португальской «Бенфике», рапортует популярный таблоид Bild.

Ранее мы сообщали, что японец точно не будет продлевать свой контракт с клубом из Франкфурта. Его трудовое соглашение с клубом завершится 30 июня 2023 года. Полузащитник выступал за «Айнтрахт» шесть лет карьеры – с 2017 года.

Ранее считалось, что японский футболист близок к переходу в один из конкурентов «Айнтрахта» - дортмундскую «Боруссию». Также среди претендентов на него назывались мадридский «Атлетико» и «Барселона».