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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» хочет подписать форварда сборной Франции

26 Апреля 2023 • 18:41 Комментировать

Всё идёт к тому, что по завершению нынешнего сезона нападающий Ромелу Лукаку вернётся в «Челси» по истечению срока аренды в «Интере». В такой ситуации миланскому клубу будет нужен новый футболист в центр атаки.

Как сообщает TodoFichajes, «Интер» хочет подписать нападающего Маркуса Тюрама. Заполучить француза ближайшим летом можно будет бесплатно, ведь его действующий контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает. При этом «Интер» столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны других грандов.

Летом Маркус Тюрам отметит свой 26-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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