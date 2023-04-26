«Интер» хочет подписать форварда сборной Франции

Всё идёт к тому, что по завершению нынешнего сезона нападающий Ромелу Лукаку вернётся в «Челси» по истечению срока аренды в «Интере». В такой ситуации миланскому клубу будет нужен новый футболист в центр атаки.

Как сообщает TodoFichajes, «Интер» хочет подписать нападающего Маркуса Тюрама. Заполучить француза ближайшим летом можно будет бесплатно, ведь его действующий контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией» истекает. При этом «Интер» столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны других грандов.

Летом Маркус Тюрам отметит свой 26-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают форварда в 32 миллиона евро.