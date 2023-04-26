Звёздный вингер может перейти в «Барселону»

В летнее трансферное окно состав «Барселоны» может видоизмениться. Поговаривают, что покинуть каталонский клуб могут Усман Дембеле и/или Рафинья – они регулярно становятся фигурантами слухов.

Если кто-то из этих футболистов покинет «Барселону», то клуб может пригласить Садио Мане. О том, что сенегалец входит в сферу интересов «сине-гранатовых», на своих страницах рассказывает TodoFichajes. По данным источника, каталонцы уже контактировали на этот счёт с «Баварией» и с агентом 31-летнего игрока. Речь может пойти об аренде с необязательным правом выкупа.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Садио Мане в 45 миллионов евро. Недавно «Бавария» наказала сенегальца – он ударил одноклубника в раздевалке. Теперь пресса говорит о намерении клуба расстаться с Мане летом.