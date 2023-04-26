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«Бавария» хочет обменяться звёздными футболистами с «Наполи» слухи

26 Апреля 2023 • 15:39 Комментировать

«Бавария» так никого и не подписала в центр нападения после ухода Роберта Левандовски. В мюнхенском клубе открыто признавали свою ошибку в этом вопросе. Исправить ошибку «Бавария» планирует ближайшим летом.

Целью «Баварии» стал топ-нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который сейчас блистает в Италии. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенцы рассчитывают осуществить обмен, при котором в обратном направлении – из Мюнхена в Неаполь – отправится Садио Мане. Сенегалец недавно отметился со знаком минус, ударив в раздевалке партнёра по команде.

24-летний Виктор Осимхен оценивается в 100 миллионов евро. Вероятно, «Баварии» при осуществлении обмена придётся доплачивать.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Садио Мане Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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