«Бавария» так никого и не подписала в центр нападения после ухода Роберта Левандовски. В мюнхенском клубе открыто признавали свою ошибку в этом вопросе. Исправить ошибку «Бавария» планирует ближайшим летом.

Целью «Баварии» стал топ-нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который сейчас блистает в Италии. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенцы рассчитывают осуществить обмен, при котором в обратном направлении – из Мюнхена в Неаполь – отправится Садио Мане. Сенегалец недавно отметился со знаком минус, ударив в раздевалке партнёра по команде.

24-летний Виктор Осимхен оценивается в 100 миллионов евро. Вероятно, «Баварии» при осуществлении обмена придётся доплачивать.