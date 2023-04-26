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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в Германии

26 Апреля 2023 • 09:05 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест следующий сезон проведет в чемпионате Германии. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах игрока заинтересован «Унион Берлин».

По данным источника, стороны провели переговоры и договорились об аренде игрока на следующий сезон. По окончании срока действия договора немецкий клуб сможет оформить полноценный трансфер Деста за восемь-девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний американец выступает на правах аренды за «Милан». Дест принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Унион Берлин Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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