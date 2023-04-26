Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в Германии

Защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест следующий сезон проведет в чемпионате Германии. Как стало известно журналистам Todofichajes, в услугах игрока заинтересован «Унион Берлин».

По данным источника, стороны провели переговоры и договорились об аренде игрока на следующий сезон. По окончании срока действия договора немецкий клуб сможет оформить полноценный трансфер Деста за восемь-девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний американец выступает на правах аренды за «Милан». Дест принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями.