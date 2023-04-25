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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ольмо получил последнее предложение контракта от «РБ Лейпцига»

25 Апреля 2023 • 18:17 Комментировать
Байер Л
2:0
РБ Лейпциг
окончен

Руководство «РБ Лейпцига» намерено сохранить в составе команды испанского полузащитника Дани Ольмо.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, представители футболиста получили последнее предложение от боссов «быков». Сообщается, что при условии подписания нового контракта Ольмо станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. В случае отказа «РБ Лейпциг» намерен продать футболиста этим летом не менее чем за 30 миллионов евро.

Напомним, что Дани Ольмо выступает за немецкий клуб с января 2020 года, выиграв Кубок Германии в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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