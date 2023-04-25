Фюллькруг может перейти в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг может продолжить карьеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, руководство «Боруссии» уже успело обсудить возможную сделку с главным тренером команды, однако переговоры между клубами пока не начались. Ожидается, что трансфер может состояться ближайшим летом. Также отмечается, что интерес к 30-летнему футболисту проявляют клубы из Англии и Италии. «Вердер» рассчитывает заработать на продаже Фюллькруга 20-25 миллионов евро.

Действующий контракт нападающего с «Вердером» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает немца в 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фюллькруг провёл за «Вердер» 28 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.