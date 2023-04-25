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«Айнтрахт» может отпустить Коло-Муани за 100 миллионов евро

25 Апреля 2023 • 09:59 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Аугсбург
29.04 16:30

Франкфуртский «Айнтрахт» может расстаться со своим нападающим Рандалем Коло-Муани за 100 миллионов евро. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «орлы» не хотят продавать француза этим летом, но предложение в размере 100 миллионов евро может заставить руководство передумать.

Одним из заинтересованных клубов сейчас является мюнхенская «Бавария», которая будет искать нового нападающего на летнем трансферном рынке. «Айнтрахт» ранее хотел продать Коло-Муани следующим летом после Евро-2024, но трансфер возможен и в это межсезонье, если за нападающего предложат нужную сумму.

Коло-Муани в этом сезоне забил 13 голов и отдал 10 ассистов в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР АУГСБУРГ
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