«Айнтрахт» может отпустить Коло-Муани за 100 миллионов евро

Франкфуртский «Айнтрахт» может расстаться со своим нападающим Рандалем Коло-Муани за 100 миллионов евро. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «орлы» не хотят продавать француза этим летом, но предложение в размере 100 миллионов евро может заставить руководство передумать.

Одним из заинтересованных клубов сейчас является мюнхенская «Бавария», которая будет искать нового нападающего на летнем трансферном рынке. «Айнтрахт» ранее хотел продать Коло-Муани следующим летом после Евро-2024, но трансфер возможен и в это межсезонье, если за нападающего предложат нужную сумму.

Коло-Муани в этом сезоне забил 13 голов и отдал 10 ассистов в чемпионате Германии.