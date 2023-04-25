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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Айнтрахте» высказались об интересе «Баварии» к Коло-Муани

25 Апреля 2023 • 08:05 Комментировать

Директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше отреагировал на заинтересованность мюнхенской «Баварии» в услугах нападающего команды Рандаля Коло-Муани.

«У нас пока не было переговоров, но для такого клуба, как «Бавария», вполне нормально рассматривать Рандаля в качестве опции усиления. Коло-Муани комфортно в «Айнтрахте». Еще могу сказать, что «Бавария» далеко не единственный клуб, который рассматривает его трансфер», - передает слова функционера Sky Sport Germany.

Ранее в СМИ появилась новость, что интерес к 26-летнему нападающему проявляет французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло-Муани
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