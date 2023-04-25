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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаманн – о Тухеле: «Тот редкий случай, когда после прихода нового тренера всё сразу стало ещё хуже»

25 Апреля 2023 • 02:07 Комментировать
Бавария
...
Герта
30.04 16:30

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн считает, что Томас Тухель может покинуть «Баварию» уже совсем скоро.

Наставник занял свой пост в конце прошлого месяца, сменив Юлиана Нагельсманна. С тех пор «Бавария» выиграла всего два матча из семи, вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также вновь уступив первое место в Бундеслиге дортмундской «Боруссии».

«Редко можно наблюдать ситуации, когда после тренерской перестановки команда сразу начинает играть ещё хуже, но именно это мы сейчас и видим в «Баварии». Тухель произвёл не лучшее впечатление за эти недели, и для меня очевидно, что он будет уволен, если команда не выиграет чемпионат», – цитирует Footmercato Хаманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Дитмар Хаманн
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БАВАРИЯ ГЕРТА
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