Хаманн – о Тухеле: «Тот редкий случай, когда после прихода нового тренера всё сразу стало ещё хуже»

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн считает, что Томас Тухель может покинуть «Баварию» уже совсем скоро.

Наставник занял свой пост в конце прошлого месяца, сменив Юлиана Нагельсманна. С тех пор «Бавария» выиграла всего два матча из семи, вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также вновь уступив первое место в Бундеслиге дортмундской «Боруссии».

«Редко можно наблюдать ситуации, когда после тренерской перестановки команда сразу начинает играть ещё хуже, но именно это мы сейчас и видим в «Баварии». Тухель произвёл не лучшее впечатление за эти недели, и для меня очевидно, что он будет уволен, если команда не выиграет чемпионат», – цитирует Footmercato Хаманна.